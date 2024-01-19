В трёх округах Москвы появятся автоматы по продаже молочной продукции
На городские торги выставлены права на размещение вендинговых автоматов для продажи молочной продукции. Как сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, автоматы будут установлены в разных районах на севере, северо-востоке и северо-западе города.
«Предпринимателей приглашают на открытые аукционы, победители которых смогут установить семь торговых автоматов для продажи молочной продукции. Три автомата установят в районе Отрадное. По одному в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгине и Южном Медведкове. С победителями подпишут договоры на право размещения нестационарных торговых объектов площадью четыре квадратных метра каждый на специально отведенных участках сроком на пять лет», – рассказал Пуртов.
Он также уточнил, что все вендинговые автоматы будут расположены в жилых кварталах рядом с многоэтажками и остановками общественного транспорта. Кроме молока, сыров, масла и другой молочной продукции в ассортимент могут входить сухие молочные продукты, безалкогольные напитки, хлебобулочные изделия и другие товары.
Заявки на участие в онлайн-аукционах принимают до 2 февраля. Сами торги состоятся 7 февраля. Для участия понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Как напомнили в Департамента по конкурентной политике, в разделе «Имущество от города» на Инвестиционном портале Москвы регулярно публикуется вся информация о лотах, которые город выставляет на торги. Среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки и нестационарные торговые объекты. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома, так как вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
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