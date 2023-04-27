В ТиНАО выставлен на торги земельный участок под строительство торгового центра

В Москве на торги выставлен земельный участок под строительство торгового центра площадью 240 квадратных метров в поселении Марушкинском в ТиНАО. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, с победителем открытого аукциона заключат договор аренды сроком на 2,5 года.

«Торги пройдут в электронной форме 18 мая, заявки на участие в них принимаются до 15 мая», – проинформировал глава департамента.

Участок расположен в деревне Акиньшино, рядом с коттеджным поселком. Неподалеку от съезда на Киевское шоссе.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

