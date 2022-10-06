В России запустили бесплатную платформу по цифровизации бизнеса

В России запустили платформу цифровых решений нацпроекта «Производительность труда». Она позволит начать цифровизацию предприятия, что приведет к автоматизации рутинных процессов, повысит контроль над производством.

Предприниматели смогут бесплатно провести диагностику предприятия, получить консультации экспертов. Они помогут определить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.

Платформа подберет программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом.

Воспользоваться платформой цифровых решений могут предприятия, подходящие по критериям нацпроекта «Производительность труда». Это компании с оборотом более 400 млн рублей из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности. Доля иностранного участия не должна превышать 50 процентов.

