В России резко вырос спрос на попкорн

Эксперты выяснили, что за 12 месяцев, которые завершились в ноябре 2021 года, продажи попкорна в денежном выражении увеличились почти на 27%, в натуральном — на 18%. При этом самые популярные соленые снеки, чипсы, покупали всего на 17% больше (в денежном выражении), пишет Ura.ru.

Отмечается, что попкорн продается в основном через торговые сети, а в кинотеатрах реализуют 15-20% снека.

По словам главы группы по работе с ключевыми клиентами NielsenIQ Елены Шейнкман, россияне стали запасаться попкорном, так как из-за пандемии реже выходят из дома и чаще смотрят кино в домашней обстановке. Кроме того, эксперты объясняют возросший интерес к этим снекам популярностью продуктов с натуральным составом и трендом на промокоды и подписки от онлайн-кинотеатров в ретейле.

