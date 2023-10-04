В Москве выставили на торги права на пользование 36 постаматами

Москва выставила на торги права на пользование 36 постаматами, которые будут подключены к сети «Московский постамат». О деталях рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Победители смогут пользоваться ими в течение пяти лет для оказания услуг по доставке заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов. На торги приглашаются участники проекта «Московский постамат», заявку можно подать до 27 октября», – отметил он.

Все постаматы установят в жилых кварталах, рядом с остановками общественного транспорта. Победители торгов смогут пользоваться постаматами в течение пяти лет для оказания услуг по доставке заказов из различных интернет-магазинов и маркетплейсов – при условии, что они подключены к проекту.

Онлайн-аукционы пройдут 1 ноября. Для участия в торгах необходимо пройти регистрацию на площадке «Росэлторг», потребуется также усиленная квалифицированная электронная подпись.



