В Москве выставили на торги права на пользование 36 постаматами
Москва выставила на торги права на пользование 36 постаматами, которые будут подключены к сети «Московский постамат». О деталях рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Победители смогут пользоваться ими в течение пяти лет для оказания услуг по доставке заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов. На торги приглашаются участники проекта «Московский постамат», заявку можно подать до 27 октября», – отметил он.
Все постаматы установят в жилых кварталах, рядом с остановками общественного транспорта. Победители торгов смогут пользоваться постаматами в течение пяти лет для оказания услуг по доставке заказов из различных интернет-магазинов и маркетплейсов – при условии, что они подключены к проекту.
Онлайн-аукционы пройдут 1 ноября. Для участия в торгах необходимо пройти регистрацию на площадке «Росэлторг», потребуется также усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru