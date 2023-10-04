В Москве разместят торговые автоматы со снеками и напитками в Измайловском парке
Столичные инвесторы смогут разместить четыре торговых автомата со снеками и напитками в Измайловском парке, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Представителей малого и среднего бизнеса приглашают к участию в аукционах на право размещения в Измайловском парке четырех торговых автоматов: трех с прохладительными напитками и одного со снековой продукцией», - отметил он.
Так, один автомат со снеками можно будет установить у входа в парк, еще три автомата с напитками появятся возле Круглого пруда, у Шахматного павильона и на Северной площади.
Торги пройдут 11 октября в онлайн-формате. Подать заявку на участие можно до 6 октября. Для этого потребуется регистрация на площадке «Росэлторг», а также усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru