В Москве на торги выставили трехэтажное здание в районе Измайлово

В Москве на торги выставили трехэтажное здание свободного назначения на востоке столицы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Приспособление нежилых зданий под современные цели открывает широкие возможности для бизнеса в районах с исторической застройкой, где строительство новых объектов ограничено», - отметил глава департамента.

Он рассказал, что сейчас инвесторы могут приобрести отдельно стоящее трехэтажное здание с подвалом общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров в районе Измайлово, стоимость которого определится в ходе аукциона 30 января 2024 года.

Продаваемый объект находится в 300 метрах от станции метро «Первомайская». Его свободное назначение позволит победителю торгов использовать здание под складскую, офисную и торговую деятельность.

К участию в торгах приглашаются физические и юридические лица. Подать заявку на участие в них можно до 18 января 2024 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва – мегаполис, развивающий предпринимательство, в которого на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. На нём выставляются – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах сейчас можно онлайн.

