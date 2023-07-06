В Москве на торги выставили право на открытие кафе в Таганском парке

В Москве на торги выставлено право на ведение торговой деятельности в нестационарном торговом объекте на территории Таганского парка. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, договор с победителем подпишут на пять лет. Ему будет передан в пользование павильон площадью 112 квадратных метров.

«Начальная цена за право ведения торговли в НТО составляет 356,4 тысячи рублей в месяц, окончательная стоимость будет определена по итогам открытого аукциона», – уточнил Щербаков.

Павильон расположен возле футбольного поля, по адресу: улица Таганская 40–42. Объект обладает высоким коммерческим потенциалом, поскольку находится неподалеку от жилого микрорайона, в котором также расположены офисные здания, образовательные учреждения и торговые центры.

Победитель торгов сможет продавать в нём безалкогольные напитки, выпечку, снеки и другую продукцию.

Торги пройдут 26 июля на электронной торговой площадке «Росэлторг», подать заявку на участие в них предприниматели могут до 21 июля. Для этого понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

