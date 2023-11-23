В Москве на торги выставили права на торговлю цветами в двух павильонах
В Москве на торги выставили права на продажу цветов в двух павильонах площадью 19 квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, на них приглашаются представителей малого и среднего бизнеса.
«С победителями торгов подпишут договоры на право ведения круглогодичной торговли сроком на пять лет. Заявки на участие в аукционах принимаются до 15 декабря», - уточнил Щербаков.
В каждом павильоне есть торговые залы. Лоты установлены в жилых кварталах на специально отведенных участках. Один из них находится в районе Орехово-Борисово Южное, на Воронежской улице. Второй расположен в Электролитном проезде, рядом со станцией «Нагорная» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
Павильоны уже оснащены торговым и электрооборудованием. Кроме цветов и упаковочных материалов для оформления букетов, победители аукционов смогут продавать здесь комнатные растения и средства для ухода за ними, кашпо, горшки, вазы, а также грунты, рассаду, семена и другую продукцию цветоводства.
Торги пройдут в онлайн-формате 20 декабря. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва – мегаполис, развивающий предпринимательство и выставляющим на торги различное имущество. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы на котором выставляется вся необходимая информация о лотах. При этом участвовать в торгах, сейчас возможно не выходя из дома – вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
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