В Москве на торги выставили права на торговлю цветами в двух павильонах

В Москве на торги выставили права на продажу цветов в двух павильонах площадью 19 квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, на них приглашаются представителей малого и среднего бизнеса.

«С победителями торгов подпишут договоры на право ведения круглогодичной торговли сроком на пять лет. Заявки на участие в аукционах принимаются до 15 декабря», - уточнил Щербаков.

В каждом павильоне есть торговые залы. Лоты установлены в жилых кварталах на специально отведенных участках. Один из них находится в районе Орехово-Борисово Южное, на Воронежской улице. Второй расположен в Электролитном проезде, рядом со станцией «Нагорная» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Павильоны уже оснащены торговым и электрооборудованием. Кроме цветов и упаковочных материалов для оформления букетов, победители аукционов смогут продавать здесь комнатные растения и средства для ухода за ними, кашпо, горшки, вазы, а также грунты, рассаду, семена и другую продукцию цветоводства.

Торги пройдут в онлайн-формате 20 декабря. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва – мегаполис, развивающий предпринимательство и выставляющим на торги различное имущество. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы на котором выставляется вся необходимая информация о лотах. При этом участвовать в торгах, сейчас возможно не выходя из дома – вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

