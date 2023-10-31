В Москве на городские торги выставили здание 1912 года постройки
Столичные власти выставили на торги историческое здание в Басманном районе Москвы, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Постройка является памятником архитектуры, поэтому победителю аукциона предстоит его отреставрировать. Подать заявку на участие в торгах можно до 7 ноября.
Здание находится в Денисовском переулке. Оно нуждается в инженерно-техническом обследовании фундамента, устранении трещин и других повреждений, а также замены коммуникаций, обновления красочного слоя фасадов.
Онлайн-аукцион пройдет 17 ноября на электронной торговой площадке «Росэлторга».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru