В Москве на городские торги выставили здание 1912 года постройки

Столичные власти выставили на торги историческое здание в Басманном районе Москвы, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Постройка является памятником архитектуры, поэтому победителю аукциона предстоит его отреставрировать. Подать заявку на участие в торгах можно до 7 ноября.

Здание находится в Денисовском переулке. Оно нуждается в инженерно-техническом обследовании фундамента, устранении трещин и других повреждений, а также замены коммуникаций, обновления красочного слоя фасадов.

Онлайн-аукцион пройдет 17 ноября на электронной торговой площадке «Росэлторга».

