В Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства сменился руководитель

Андрей Попов возглавил Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Об этом сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Попов является выпускником МГУ им. М.В. Ломоносова и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Более десяти лет работал в Правительстве Москвы. Занимал должность начальника управления Комитета по архитектуре и градостроительства Москвы.

Фонд работает с 2012 года. МФППиП предоставляет целевые займы на суммы до 300 миллионов рублей по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Поддержка касается, в том числе промышленности, экспорта, экспорта АПК.

Также с марта прошлого года фонд оказывает финансовую помощь, компенсируя часть процентной ставки по кредитным договорам предприятий, отметили в пресс-службе департамента.

Прежний глава Фонда Анатолий Гарбузов указом столичного мэра был назначен заместителем руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

