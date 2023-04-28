В Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства сменился руководитель
Андрей Попов возглавил Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Об этом сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Попов является выпускником МГУ им. М.В. Ломоносова и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Более десяти лет работал в Правительстве Москвы. Занимал должность начальника управления Комитета по архитектуре и градостроительства Москвы.
Фонд работает с 2012 года. МФППиП предоставляет целевые займы на суммы до 300 миллионов рублей по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Поддержка касается, в том числе промышленности, экспорта, экспорта АПК.
Также с марта прошлого года фонд оказывает финансовую помощь, компенсируя часть процентной ставки по кредитным договорам предприятий, отметили в пресс-службе департамента.
Прежний глава Фонда Анатолий Гарбузов указом столичного мэра был назначен заместителем руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
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