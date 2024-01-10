Украина внесла в список «спонсоров войны» американскую сеть Subway

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway.

Причиной названо продолжение работы на российском рынке. В Telegram-канале агентства отмечается, что в России открыто более 500 точек Subway, которые платят «сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ».

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В декабре в реестр НАПК внесли китайскую железнодорожную строительную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC). В ноябре в него попала швейцарская компания Nestle.

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