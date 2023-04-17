Цех и лаборатория: в Москве продают готовые бизнес-решения

Производственный корпус и научно-производственная лаборатория выставлены на городские торги. Столичные предприниматели смогут открыть производство на территории строящегося технопарка «Специализированная территория малого предпринимательства – Зеленоград» («СТМП-Зеленоград»). Об этом рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, продавец до конца года введет объекты в эксплуатацию и передаст их победителям открытых аукционов. Принять участие в торгах могут предприниматели, кеоторые являются налоговыми резидентами Москвы.

Трехэтажное задние производственного корпуса будет реализовано с готовыми внутренними инженерными сетями и чистовой отделкой. Его проектная площадью составляет 6,1 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 4 мая, сами торги пройдут 15 мая. Проектная площадь двухэтажного здания научно-производственной лаборатории превышает 1,3 тысячи квадратных метров. Аукцион по продаже объекта состоится 16 мая, заявочная кампания продлится до 5 мая.

Оба предлагаемых объекта располагаются в Зеленограде по адресу: Сосновая аллея, владение 6. Кроме того, как рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, технопарку «СТМП – Зеленоград» присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Это позволит новым собственникам выставленных на торги корпусов получить налоговые льготы от города. В частности, они будут на 10 лет освобождены от уплаты налога на имущество, а также будут платить льготную ставку за аренду земли.

