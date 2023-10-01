ЦБ РФ: Банки не могут использовать SWIFT для переводов внутри России с 1 октября

Российские банки с 1 октября начали использовать только отечественные сервисы и программное обеспечение для передачи финансовой информации при переводах средств внутри государства.

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Соответствующее решение совет директоров Центробанка принял в марте, передает ТАСС.

Таким образом, с 1 октября на территории России при передаче в электронном виде информации по какому-либо денежному переводу кредитные организации обязаны взаимодействовать лишь посредством системы передачи финансовых сообщений Центробанка или других российских систем, уточняет RT.

Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, что расчеты через платежные системы Visa и Masterсard практически исчезнут в России в течение трех лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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