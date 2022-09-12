Торги на право комплексного развития промзоны «Автомоторная» перенесены
Торги на право комплексного развития промзоны «Автомоторная» ранее были назначены на 13 сентября по причине срыва процедуры 7 сентября из-за DDoS-атак на электронную площадку «Росэлторг».
Сообщается, что в ходе аукциона у участников были трудности с доступом к сайту электронной торговой площадки. При этом в настоящее время функциональные возможности оператора торгов полностью восстановлены, алгоритмы безопасности адаптированы.
Приостановление торгов и отмена аукциона 13 сентября вызвано жалобой в ФАС России одного из заявителей на процесс организации и проведения аукциона. После завершения проверки специалистами службы обоснованности жалобы торги будут возобновлены.
Решение о проведении торгов было принято в связи с неэффективностью использования земли и инфраструктуры – там расположены склады и автомастерские. После редевелопмента на территории появится более 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий объем инвестиций превысит 200 миллиардов рублей.
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