Тиньков озвучил причины срыва сделки с «Яндексом»
К причинам срыва сделки TCS Group с «Яндексом» основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков отнес позицию менеджмента ИТ-компании и рост акций группы. Об этом он рассказал в документальном фильме о Тинькофф Банке «Он такой один».
Как отметил Тиньков, он договаривался о сделке в течение месяца, когда лежал в больнице. По его словам, за месяц, проведенный в инфекционном боксе, акции росли в цене.
«Мы начали сделку по цене там типа $20, а когда заканчивали, она там $40, что ли, была», — сказал основатель банка.
Так, у Тинькова в результате сделки должен был быть создан «национальный чемпион». Как видел это сам бизнесмен, у него была бы возможность консультировать ведение бизнеса, но менеджмент «Яндекса» испугался такого подхода.
В сентябре 2020 года TCS Group объявила о возможной сделке с «Яндексом». Технологическая компания должна была приобрести за 5,48 млрд долларов весь акционерный капитал TCS Group. Акции «Яндекса» должны были профинансировать часть суммы.
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