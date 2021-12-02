Тиньков озвучил причины срыва сделки с «Яндексом»

«Мы начали сделку по цене там типа $20, а когда заканчивали, она там $40, что ли, была», — сказал основатель банка.

Так, у Тинькова в результате сделки должен был быть создан «национальный чемпион». Как видел это сам бизнесмен, у него была бы возможность консультировать ведение бизнеса, но менеджмент «Яндекса» испугался такого подхода.

В сентябре 2020 года TCS Group объявила о возможной сделке с «Яндексом». Технологическая компания должна была приобрести за 5,48 млрд долларов весь акционерный капитал TCS Group. Акции «Яндекса» должны были профинансировать часть суммы.

