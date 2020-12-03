«Тинькофф» вводит комиссию за переводы в «Сбер» по номеру телефона

«Тинькофф» объявил об отмене с 10 декабря бесплатных переводов на карты Сбербанка по номеру телефона. За эту операцию клиентам отныне придётся заплатить комиссию в размере 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей. Об этом информирует группа в специальном сообщении на своём сайте.

Чтобы избежать дополнительных расходов у получателя в «Сбере» должна быть подключена функция Системы быстрых платежей. В рамках этого сервиса переводы по номеру телефона по-прежнему будут бесплатными.

При этом в банке подчеркнули, что переводы с комиссией не через СПБ не скажутся на лимите бесплатных переводов через сервисы «Тинькофф» на карты другой кредитной организации.

