«Тинькофф» вводит комиссию за переводы в «Сбер» по номеру телефона
«Тинькофф» объявил об отмене с 10 декабря бесплатных переводов на карты Сбербанка по номеру телефона. За эту операцию клиентам отныне придётся заплатить комиссию в размере 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей. Об этом информирует группа в специальном сообщении на своём сайте.
Чтобы избежать дополнительных расходов у получателя в «Сбере» должна быть подключена функция Системы быстрых платежей. В рамках этого сервиса переводы по номеру телефона по-прежнему будут бесплатными.
При этом в банке подчеркнули, что переводы с комиссией не через СПБ не скажутся на лимите бесплатных переводов через сервисы «Тинькофф» на карты другой кредитной организации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru