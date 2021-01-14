The Economist: российский рубль - одна из самых недооцененных валют в мире

Самой недооцененной валютой в мире оказался российский рубль, пишет The Economist, основываясь на «индексе бигмака».

По словам экспертов, курс доллара по отношению к рублю сильно завышен: американская валюта должна стоить не 74, а максимум 24 рубля.

«Индекс бигмака» рассчитывается на основании гипотезы о том, что одинаковые товары в разных странах должны стоить в одинаковой степени. В противном случае, как говорят специалисты, курс местной валюты сильно занижен или, наоборот, завышен.

В январе текущего года стоимость бигмака в США - 5,66 доллара. Соответственно, чтобы его российский аналог был идентичен, доллар должен стоить 23,85 рубля. При этом в среднем бигмак в России сегодня стоит 135 рублей.