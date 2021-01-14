The Economist: российский рубль - одна из самых недооцененных валют в мире

Самой недооцененной валютой в мире оказался российский рубль, пишет The Economist, основываясь на «индексе бигмака».

По словам экспертов, курс доллара по отношению к рублю сильно завышен: американская валюта должна стоить не 74, а максимум 24 рубля.

«Индекс бигмака» рассчитывается на основании гипотезы о том, что одинаковые товары в разных странах должны стоить в одинаковой степени. В противном случае, как говорят специалисты, курс местной валюты сильно занижен или, наоборот, завышен.

В январе текущего года стоимость бигмака в США - 5,66 доллара. Соответственно, чтобы его российский аналог был идентичен, доллар должен стоить 23,85 рубля. При этом в среднем бигмак в России сегодня стоит 135 рублей.

«Рубль обречен!» Экономист предсказал обвал курса в 2021 году

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году.

«Нет причин укрепления курса рубля, доллар не будет стоить 60 рублей. Локально курс могут приподнять до 68-70 рублей за доллар. Думаю, что в будущем курс будет двигаться ближе к 80 рублям за доллар и уходить на исторические минимумы. Рубль обречен в ориентированной на экспорт экономике. Это длится уже долгое время, с 2008 года среднегодовые темпы роста экономики составляют ниже 0,7%», - отметил он.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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