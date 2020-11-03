Ставка льготных кредитов для МСП может снизиться до 6,25%
Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с предложением снизить ставку льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства до 6,25% годовых, сообщает агентство ТАСС.
Он обратил внимание на то, что получить льготный кредит «в любом случае непросто» из-за жестких требований по созданию резервов и предложил заменить «хотя бы часть этих требований гарантиями институтов развития».
«Мы уже неоднократно предлагали резервирование на время пандемии отменить», — сказал омбудсмен.
В обновленном нацпроекте «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» появился пункт по развитию механизмов льготного кредитования малых и средних предприятий с пониженной процентной ставкой - не выше 7% годовых. Она будет применяться с 2021 года.
Правительство России в рамках мер по поддержке экономики в условиях коронавируса в начале апреля предоставило бизнесу отсрочку по налогам, а также ввело мораторий на некоторые виды проверок. Так, предприятия и ИП из реестра малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях получили шестимесячную отсрочку по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога за прошлый год, ИП — отсрочку по подоходному налогу (НДФЛ) на три месяца.
Индивидуальным предпринимателям с доходами выше 300 тысяч рублей на четыре месяца отсрочили уплату страховых взносов. Также на полгода отсрочена уплата авансовых платежей и налогов, кроме НДС и налога для самозанятых, за март и первый квартал 2020 года, а за второй квартал и первое полугодие — на четыре месяца.
Кроме того, до 31 мая действует мораторий на выездные и повторные налоговые проверки, отменена ответственность за нарушения и непредоставление сведений по требованию налоговых органов, допущенные с 1 марта по 31 мая.
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