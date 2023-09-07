Спрос на услуги по ремонту техники вырос на 77% за год

Россияне к концу лета 2023 года на 77% чаще искали частного мастера по ремонту техники по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, показали данные сервиса «Авито.Услуги». Специалисты при этом отмечают, что объявлений от мастеров тоже стало больше – на 26%.

Активнее всего россияне искали мастеров по ремонту игровых приставок (+151%) и крупной бытовой техники (+108%), утверждают представители платформы.

«Также растет спрос на ремонт мелкой бытовой техники (+30%) и мобильных устройств (+24%)», - рассказал руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» Александр Семочкин.

Ранее стало известно, что спрос на услуги ремонта iPhone в России вырос на 66% в мае-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом год назад

