Спрос на услуги по ремонту техники вырос на 77% за год
Россияне к концу лета 2023 года на 77% чаще искали частного мастера по ремонту техники по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, показали данные сервиса «Авито.Услуги». Специалисты при этом отмечают, что объявлений от мастеров тоже стало больше – на 26%.
Активнее всего россияне искали мастеров по ремонту игровых приставок (+151%) и крупной бытовой техники (+108%), утверждают представители платформы.
«Также растет спрос на ремонт мелкой бытовой техники (+30%) и мобильных устройств (+24%)», - рассказал руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» Александр Семочкин.
Ранее стало известно, что спрос на услуги ремонта iPhone в России вырос на 66% в мае-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом год назад
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru