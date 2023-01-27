Спрос на бухгалтеров, юристов и консультантов вырос на 69% в 2022 году

Среди российских представителей малого и среднего бизнеса, крупных корпораций и частных заказчиков в 2022 году на 69% вырос спрос по сравнению с предыдущим годом на услуги юристов, бухгалтеров и консультантов. В то же время количество предложений от специалистов на «Авито» увеличилось на 46% Об этом свидетельствуют данные платформы «Авито Услуги».

Как сообщают специалисты платформы, спрос на услуги бухгалтеров увеличился на 27%, а количество предложений от специалистов — на 15%. Заказчиков чаще всего интересовали бухгалтерское сопровождение, составление отчетной документации и ведение бюджетов компаний, помощь в заполнении деклараций, а также регистрация ООО и ИП. Наиболее востребованы эти специалисты в Уфе, Владивостоке и Волгограде.

Юристов по сравнению с предыдущим годом искали на 44% чаще, количество предложений увеличилось на 36%. Среди заказчиков были востребованы такие услуги, как юридическое сопровождение, составление документации и консультации юридических и физических лиц. Наибольшей популярностью юристы пользовались в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Самыми же востребованными специалистами оказались консультанты по юридическим и финансовым вопросам. Спрос на них увеличился в два с лишним раза — на 106%, в то же время количество предложений от специалистов выросло сразу на 73%. Наиболее востребованы они были в Иркутске, Тюмени и Санкт-Петербурге.

Ранее HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян заявил, что в 2023 увеличатся доходы инженеров, специалистов по экспорту, юристов, занимающихся банкротствами и слияниями, а также работников автоиндустрии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

