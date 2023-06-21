Собянин отметил рост популярности продуктов Московского инновационного кластера

Мэр напомнил, что всего на цифровой платформе 19 сервисов.

Ранее глава города сообщил, что столичные власти одобрили проекты возведения пяти объектов в различных районах Москвы, в частности, центров инноваций и импортозамещения в Новомосковском административном округе.

По словам Собянина, все проекты реализуют за счет вложений девелоперов в рамках столичной программы по стимулированию создания мест приложения труда. Деньги направляются на возведение жилых домов, социальных объектов, промышленных, офисных и прочих зданий. Взамен Москва предоставляет инвесторам льготы. В результате в различных столичных районах появляется необходимая инфраструктура, а москвичи получают больше шансов найти работу поблизости от дома, добавил мэр Москвы.

