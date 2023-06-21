Собянин отметил рост популярности продуктов Московского инновационного кластера

Уже больше 140 тысяч пользователей зарегистрировались на платформе Московского инновационного кластера (МИК), рассказал мэр столицы Сергей Собянин

«За время работы проекта поступило порядка 55 тыс. заявок на поддержку от города», - написал он в Telegram-канале.

Услуги и сервисы платформы доступны как технологическим компаниям, так и людям, желающим развивать инновации, открыта целая линейка сервисов для тех, кто создает стартап.

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Мэр напомнил, что всего на цифровой платформе 19 сервисов.

Ранее глава города сообщил, что столичные власти одобрили проекты возведения пяти объектов в различных районах Москвы, в частности, центров инноваций и импортозамещения в Новомосковском административном округе.

По словам Собянина, все проекты реализуют за счет вложений девелоперов в рамках столичной программы по стимулированию создания мест приложения труда. Деньги направляются на возведение жилых домов, социальных объектов, промышленных, офисных и прочих зданий. Взамен Москва предоставляет инвесторам льготы. В результате в различных столичных районах появляется необходимая инфраструктура, а москвичи получают больше шансов найти работу поблизости от дома, добавил мэр Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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