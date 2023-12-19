Снижение начальной цены при закупках на Портале поставщиков составляет 14%

Снижение начальной цены при закупках малого объема на Портале поставщиков составляет в среднем 14%. Об этом рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, только за первые три квартала этого года московские заказчики опубликовали на платформе почти 140 тысяч котировочных сессий – мини-аукционов, которые длятся от трех часов до суток. Эти закупки позволили городу сэкономить порядка 5 миллиардов рублей бюджетных средств.

Миллион котировочных сессий на сумму более 169,2 млрд рублей провели на портале поставщиков Москвы за пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, сервис стал незаменимым инструментом для госзакупок малого объема.

«На платформе работают свыше 310 тыс. поставщиков с большим ассортиментом продукции. Здесь, например, можно приобрести канцелярские принадлежности, учебники, строительные материалы и горячие обеды для школ, детских садов и поликлиник», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

