СМИ: западный бизнес продолжает оставаться в России
18 июня 202307:02
Экономика России успешно справляется с ограничительными мерами, а загубить ее быстро невозможно, сообщает Sky News.
По данным телеканала, в РФ до сих пор остается западный бизнес. Отмечается, что Москва прекрасно справляется с санкциями.
Например, компания Inditex, владеющая брендом Zara, открыла магазины с российскими названиями, в которых «вероятнее всего, продаются произведенные в России товары».
Как стало известно ранее, Adidas может вернуться на российский рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru