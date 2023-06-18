СМИ: западный бизнес продолжает оставаться в России

Экономика России успешно справляется с ограничительными мерами, а загубить ее быстро невозможно, сообщает Sky News.

Магазины Zara откроются в Москве под новым названием 27 апреля

По данным телеканала, в РФ до сих пор остается западный бизнес. Отмечается, что Москва прекрасно справляется с санкциями.

Например, компания Inditex, владеющая брендом Zara, открыла магазины с российскими названиями, в которых «вероятнее всего, продаются произведенные в России товары».

Как стало известно ранее, Adidas может вернуться на российский рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Бизнес

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