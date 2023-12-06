СМИ: В России увидели риски ухода «Ашана», Metro и Globus
Риски ухода крупных зарубежных торговых сетей с российского рынка сохраняются. Об этом пишут Известия со ссылкой на письмо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.
Сейчас в России работают французские ретейлеры «Ашан» и «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros, которым принадлежит 483 объекта в 49 регионах страны, пишет RT. Кроме того, сети владеют собственными распределительными центрами и производствами, более 2 тыс. поставщиков и свыше 50 тыс. сотрудников.
«Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», — указано в письме Белоусова.
При этом в пресс-службе кабмина отметили, что российский рынок — достаточно перспективный для развития зарубежных компаний, и рисков их ухода не усматривается.
«Однако недружественные страны до сих пор продолжают вводить санкции, тем самым оказывая давление на иностранные компании, работающие в РФ», — указали в правительстве.
В свою очередь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что ретейлеры с иностранным участием продолжают работать в РФ, компании не намерены покидать «прибыльный российский рынок». Тем не менее, стране необходим «страховочный» механизм для реагирования, поддержки и сохранения бизнес-активов уходящих предприятий. За это отвечает закон, позволяющий российским ретейлерам приобретать дополнительные площади объектов организаций, которыми управляют иностранные юрлица.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru