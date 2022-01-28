СМИ: В России подорожают газированные напитки и соки
Цены на некоторые популярные напитки в России вырастут на 4,5 - 25%. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, ряд производителей уже уведомили торговые сети о грядущем повышении стоимости продукции, но ретейлеры пока не приняли повышений. Так, изготовитель Сoca-Сola предупредил о подорожании с 1 февраля более 60 товаров, при этом цены на соки и газированные напитки вырастут в среднем на 6,8%, на растительное молоко — до 4,5%, на кофе — на 8,5%.
Кроме того, компания PepsiCo планирует повысить цены на соки, нектары, воду и газировку в среднем на 8%. Продукция изготовителя «Шишкин лес» подорожает на 20%, «Садов Придонья» — на 8%. Кроме того, из-за дефицита кофе увеличится ценник на продукцию «Якобс», ожидается рост в пределах 25%.
Компании отмечают, что напитки станут дороже из-за роста цен на сырье, увеличения тарифов на воду, газ, электричество, логистику и упаковку, а также из-за введения маркировки, пишет «Свободная пресса».
При этом в Минсельхозе допустили, что напитки подорожают из-за различных факторов, влияющих на себестоимость продукции, отмечает Ura.ru.
«Возможны отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей», — пояснили в ведомстве.
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