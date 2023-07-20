СМИ: «Тинькофф» продолжит торги акциями США

«Торги по всем ценным бумагам, номинированным в USD, продолжатся в стандартном режиме», - пишет агентство со ссылкой на источник.

Отмечается, что банк ранее перевел номинированные в долларах акции в неподсанкционную структуру.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 20 июля внесло «Тинькофф банк» в санкционный список. В банке отметили, что подготовились к подобным событиям, передает «Радиоточка НСН».

