СМИ: Стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 41%

По итогам третьего квартала стоимость грузовых автоперевозок в России увеличилась на 41,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков биржи грузоперевозок ATI.SU.

Отмечается, что на ситуацию повлиял повышенный спрос на услуги и дефицит водителей, а больше всего подорожали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск и Екатеринбург.

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Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что стоимость грузоперевозок в России выросла из-за увеличения затрат самих перевозчиков. По его словам, сегодня перевозчики пополняют свои парки китайскими грузовиками, которые стоят под 10 миллионов рублей. Грузовики европейских брендов завезти в страну стало сложнее и в разы дороже. Также в отрасли наблюдается дефицит водительских кадров, спрос на водителей есть, зарплаты растут. Получается, что прибыль у перевозчиков особо не растет, растут только затраты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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