СМИ: Стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 41%

По итогам третьего квартала стоимость грузовых автоперевозок в России увеличилась на 41,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков биржи грузоперевозок ATI.SU.

Отмечается, что на ситуацию повлиял повышенный спрос на услуги и дефицит водителей, а больше всего подорожали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск и Екатеринбург.