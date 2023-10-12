СМИ: Стоимость грузовых автоперевозок в России выросла на 41%
По итогам третьего квартала стоимость грузовых автоперевозок в России увеличилась на 41,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков биржи грузоперевозок ATI.SU.
Отмечается, что на ситуацию повлиял повышенный спрос на услуги и дефицит водителей, а больше всего подорожали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск и Екатеринбург.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что стоимость грузоперевозок в России выросла из-за увеличения затрат самих перевозчиков. По его словам, сегодня перевозчики пополняют свои парки китайскими грузовиками, которые стоят под 10 миллионов рублей. Грузовики европейских брендов завезти в страну стало сложнее и в разы дороже. Также в отрасли наблюдается дефицит водительских кадров, спрос на водителей есть, зарплаты растут. Получается, что прибыль у перевозчиков особо не растет, растут только затраты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru