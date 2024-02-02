СМИ: Сооснователь Google купил пятый остров
Сооснователь Google Ларри Пейдж, бывший генеральный директор Alphabet в 2018 году купил частный остров Кайо-Норте в Карибском море. Об этом сообщает Business Insider.
Остров находится примерно в 30 километрах к востоку от побережья Пуэрто-Рико, его площадь — 1,2 квадратных километра. Административно он относится к Пуэрто-Рико.
С 2006 года островом владел застройщик Дэн Шелли, а несколько лет до этого он принадлежал некой семье Падрон. По данным издания, покупка обошлась Пейджу в 32 миллиона долларов.
Ранее о сделке было неизвестно. Как отмечают журналисты, у Пейджа уже есть четыре острова в Карибском бассейне и южной части Тихого океана.
Forbes оценивает состояние Ларри Пейджа в 118,5 миллиарда долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru