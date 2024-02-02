СМИ: Сооснователь Google купил пятый остров

С 2006 года островом владел застройщик Дэн Шелли, а несколько лет до этого он принадлежал некой семье Падрон. По данным издания, покупка обошлась Пейджу в 32 миллиона долларов.

Ранее о сделке было неизвестно. Как отмечают журналисты, у Пейджа уже есть четыре острова в Карибском бассейне и южной части Тихого океана.

Forbes оценивает состояние Ларри Пейджа в 118,5 миллиарда долларов.

