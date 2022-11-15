СМИ предупредили об угрозе дефицита складской техники в России

Дефицит складской техники назревает в России на фоне ухода некоторых производителей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический отчет логистической компании ПЭК.

СМИ сообщили о дефиците оборудования для концертов и нехватке технических специалистов

Проблему подтвердили источники и официальные представители логистических, транспортных компаний, дистрибуторах складской техники.

По данным издания, речь идет в основном о погрузчиках различной модификации. Сложности возникли из-за прекращения работы европейских и японских брендов, а также усложнения поставок техники из Китая.

Рост цен на обслуживание оборудования с февраля 2022 года спровоцировал увеличение себестоимости логистики в среднем на 16%. Текущая ситуация не позволяет закрывать потребности бизнеса, отмечает издание.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Россия
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