СМИ предупредили об угрозе дефицита складской техники в России
Дефицит складской техники назревает в России на фоне ухода некоторых производителей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический отчет логистической компании ПЭК.
Проблему подтвердили источники и официальные представители логистических, транспортных компаний, дистрибуторах складской техники.
По данным издания, речь идет в основном о погрузчиках различной модификации. Сложности возникли из-за прекращения работы европейских и японских брендов, а также усложнения поставок техники из Китая.
Рост цен на обслуживание оборудования с февраля 2022 года спровоцировал увеличение себестоимости логистики в среднем на 16%. Текущая ситуация не позволяет закрывать потребности бизнеса, отмечает издание.
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