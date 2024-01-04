СМИ: Перед Новым годом россияне покупали сувениры с драконами и живых рептилий

Продажи новогодних сувениров и игрушек в виде дракона — символа 2024 года — в минувшем декабре увеличились на 23% в денежном выражении. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные анализирующего сведения онлайн-касс ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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Отмечается, что сувениры и игрушки-символы года покупали на 10% чаще, чем годом ранее. В среднем россияне тратили на подобные товары 402 рубля.

«Продажи поддерживает более высокий спрос на новогодние товары, который в текущем сезоне выше уровня прошлого года на 10-15% по разным категориям», — подчеркнули аналитики.

По данным интернет-магазина «Яндекс Маркет», активнее всего россияне покупали шапки, маски, ободки и электрические светящиеся крылья дракона, амулеты и талисманы, подарочное мыло и магниты. При этом на Ozon лидером продаж стал набор деревянных магнитов с голографией и символом года, за ним следуют открытки с драконами и наклейки на окна и стену. В свою очередь, маркетплейс Wildberries назвал самыми популярными товарами сладости и чай с изображением драконов, а магазин Flowwow отметил спрос на сладости и игрушки с символом года.

Кроме того, зоомагазины и заводчики сообщили, что в преддверии Нового года вырос спрос на рептилий. Как отметили специалисты, содержать такого питомца непросто: так, минимум необходимых товаров для животного обойдется в сумму от 10 тысяч рублей. Эксперты рекомендовали любителям мини-драконов не покупать рептилию, а стать ее опекуном в приюте или зоопарке.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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