СМИ: Перед Новым годом россияне покупали сувениры с драконами и живых рептилий

Отмечается, что сувениры и игрушки-символы года покупали на 10% чаще, чем годом ранее. В среднем россияне тратили на подобные товары 402 рубля.

«Продажи поддерживает более высокий спрос на новогодние товары, который в текущем сезоне выше уровня прошлого года на 10-15% по разным категориям», — подчеркнули аналитики.

По данным интернет-магазина «Яндекс Маркет», активнее всего россияне покупали шапки, маски, ободки и электрические светящиеся крылья дракона, амулеты и талисманы, подарочное мыло и магниты. При этом на Ozon лидером продаж стал набор деревянных магнитов с голографией и символом года, за ним следуют открытки с драконами и наклейки на окна и стену. В свою очередь, маркетплейс Wildberries назвал самыми популярными товарами сладости и чай с изображением драконов, а магазин Flowwow отметил спрос на сладости и игрушки с символом года.

Кроме того, зоомагазины и заводчики сообщили, что в преддверии Нового года вырос спрос на рептилий. Как отметили специалисты, содержать такого питомца непросто: так, минимум необходимых товаров для животного обойдется в сумму от 10 тысяч рублей. Эксперты рекомендовали любителям мини-драконов не покупать рептилию, а стать ее опекуном в приюте или зоопарке.

