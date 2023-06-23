Объем задолженности по кредиткам в России достиг 225 млрд рублей
Объем просрочки по кредитным картам в России резко вырос в мае и вырос до рекордных 225 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
Как пишет издание, по итогам мая банки выдали 2,105 млн кредиток на 194,33 млрд рублей. При этом в апреле было выдано 2,1 млн карт на общую сумму 194,08 млрд рублей.
Отмечается, что портфель сегмента на конец мая достиг 1,872 трлн рублей и превысил на 3,4% показатели апреля. При этом просрочка составляет 12% портфеля, в количественном выражении — около 6% выданных кредиток. Это максимальный уровень с октября 2022 года.
По данным «Скоринг Бюро», рост просрочки отмечается на фоне роста выдачи карт. В течение весны 2023 года банки выдавали в среднем по 2 млн карт в месяц. Годом ранее было выдано в среднем менее 1,8 млн кредиток в месяц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru