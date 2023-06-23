Объем задолженности по кредиткам в России достиг 225 млрд рублей

Как пишет издание, по итогам мая банки выдали 2,105 млн кредиток на 194,33 млрд рублей. При этом в апреле было выдано 2,1 млн карт на общую сумму 194,08 млрд рублей.

Отмечается, что портфель сегмента на конец мая достиг 1,872 трлн рублей и превысил на 3,4% показатели апреля. При этом просрочка составляет 12% портфеля, в количественном выражении — около 6% выданных кредиток. Это максимальный уровень с октября 2022 года.

По данным «Скоринг Бюро», рост просрочки отмечается на фоне роста выдачи карт. В течение весны 2023 года банки выдавали в среднем по 2 млн карт в месяц. Годом ранее было выдано в среднем менее 1,8 млн кредиток в месяц.

Ранее Банк России предложил упростить реструктуризацию задолженностей для решения проблем должников по кредитам, напоминает телеканал 360.

