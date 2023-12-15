СМИ: Китайский бренд обуви Sprandi вернется в Россию
Китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на российский рынок, сообщает «Коммерсантъ».
Издание опирается на сведения в базе Росаккредитации согласно которым управляющее компанией в России ООО «А Спорт» получило ряд деклараций о соответствии на обувь под маркой Sprandi.
В начале 2000-х бренд входил в пятерку наиболее узнаваемых спортивных марок в России. В 2007 году сеть насчитывала около 100 магазинов по стране. Однако в 2009 году компания приняла решение покинуть российский рынок на фоне падения продаж и роста долгов перед местными контрагентами.
Сегодня бюджетная продукция Sprandi вновь может быть востребована в России, считают эксперты издания. Этим, вероятно, и вызвано стремление компании вернуться на российский рынок.
Ранее сообщалось, что Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP. При этом официальные магазины брендов не будут открыты, а цены на продукцию увеличатся почти в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru