СМИ: Китайский бренд обуви Sprandi вернется в Россию

Издание опирается на сведения в базе Росаккредитации согласно которым управляющее компанией в России ООО «А Спорт» получило ряд деклараций о соответствии на обувь под маркой Sprandi.

В начале 2000-х бренд входил в пятерку наиболее узнаваемых спортивных марок в России. В 2007 году сеть насчитывала около 100 магазинов по стране. Однако в 2009 году компания приняла решение покинуть российский рынок на фоне падения продаж и роста долгов перед местными контрагентами.

Сегодня бюджетная продукция Sprandi вновь может быть востребована в России, считают эксперты издания. Этим, вероятно, и вызвано стремление компании вернуться на российский рынок.

Ранее сообщалось, что Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP. При этом официальные магазины брендов не будут открыты, а цены на продукцию увеличатся почти в два раза.

