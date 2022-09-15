СМИ: Грузовые железнодорожные тарифы могут повысить почти на 10%

Предполагается, что индексация позволит собрать с грузоотправителей почти 190 млрд рублей дополнительных средств. По данным издания, увеличение тарифов необходимо для обеспечения инвестиционной программы, которая в следующем году должна составить рекордные 1,23 трлн рублей. Как сообщил один из собеседников «Коммерсанта», такие цифры обусловлены необходимостью ускоренного развития Восточного полигона.

Инвестпрограмма должна была стать рекордной по уровню привлеченных средств в 2022 году, однако объемы поддержки были сокращены с 1,028 трлн рублей до 808 млрд рублей.

«Инвестпрограмма 2022 года относительно утвержденного плана должна быть в итоге секвестрирована на 190 млрд рублей, до 838 млрд рублей, из которых 91 млрд рублей приходится на недоосвоенные относительно утвержденного в 2021 году уровня вложения в расширение БАМа и Транссиба», — сообщил источник.

