Сергунина: На Московской неделе интерьера и дизайна заключены контракты на сумму 5,6 млрд рублей

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что участниками выставочной, деловой и обучающей программ Московской недели интерьера и дизайна за первые пять дней стали 173 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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По её словам, данное мероприятие - это и презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а также площадка для взаимодействия российского и международного бизнеса.

«Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты. На данный момент заключены договоры на сумму 5,6 млрд рублей», - добавила Сергунина.

В пресс-службе уточнили, что в деловую программу Московской недели интерьера и дизайна вошло более 100 событий в разных форматах, в которых участвуют более 270 экспертов и представителей компаний из Китая, Индии, Турции, Вьетнама, Казахстана и других стран. В общей сложности задействовано 86 московских локаций.

Ранее Сергунина заявила, что более 330 тысяч участников фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ обменялись полезными вещами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы
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