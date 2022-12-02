Сергунина: На Московской неделе интерьера и дизайна заключены контракты на сумму 5,6 млрд рублей

По её словам, данное мероприятие - это и презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а также площадка для взаимодействия российского и международного бизнеса.

«Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты. На данный момент заключены договоры на сумму 5,6 млрд рублей», - добавила Сергунина.

В пресс-службе уточнили, что в деловую программу Московской недели интерьера и дизайна вошло более 100 событий в разных форматах, в которых участвуют более 270 экспертов и представителей компаний из Китая, Индии, Турции, Вьетнама, Казахстана и других стран. В общей сложности задействовано 86 московских локаций.

Ранее Сергунина заявила, что более 330 тысяч участников фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ обменялись полезными вещами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».