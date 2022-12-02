Сергунина: На Московской неделе интерьера и дизайна заключены контракты на сумму 5,6 млрд рублей
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что участниками выставочной, деловой и обучающей программ Московской недели интерьера и дизайна за первые пять дней стали 173 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, данное мероприятие - это и презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а также площадка для взаимодействия российского и международного бизнеса.
«Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты. На данный момент заключены договоры на сумму 5,6 млрд рублей», - добавила Сергунина.
В пресс-службе уточнили, что в деловую программу Московской недели интерьера и дизайна вошло более 100 событий в разных форматах, в которых участвуют более 270 экспертов и представителей компаний из Китая, Индии, Турции, Вьетнама, Казахстана и других стран. В общей сложности задействовано 86 московских локаций.
Ранее Сергунина заявила, что более 330 тысяч участников фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ обменялись полезными вещами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- Собянин посетил линию обороны на Донбассе
- В Госдуме предложили сажать колдунов и магов в тюрьму
- Чавушоглу: Запад должен принудить Украину к переговорам с Россией
- Специальные налоговые режимы начнут действовать в новых субъектах РФ с 1 января
- В Минобороны Латвии заявили, что телеканал «Дождь»* выгонят из страны
- Песков подтвердил встречу Путина с правозащитниками
- Следствие ходатайствует об аресте замначальника ГУ МЧС по Москве Сергея Зотова
- СМИ: Полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде
- Медведев предупредил украинские спецслужбы о божьей каре
- Еврокомиссия объяснила, что будет считаться «преступлением по обходу санкций»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru