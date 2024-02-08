Samsung в России получила чистую прибыль впервые с 2021 года
Подразделение южнокорейской компании Samsung в России в прошлом году впервые с 2021-го получило чистую прибыль, она составила почти 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность организации.
Отмечается, что по итогам 2023 года компания получила доход 1,799 млрд рублей. Два года назад чистая прибыль составляла 6,559 млрд рублей. При этом в 2022 году российское подразделение Samsung зафиксировало чистый убыток в 2,954 млрд.
Выручка компании за прошлый год в РФ составила около 102,2 млрд рублей. В 2022 году она оценивалась в 88,9 млрд, в 2021-м — почти в 289 млрд.
Ранее стало известно, что на мощностях предприятия Samsung в Калуге запустят производство электроники компании VVP Group, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru