Samsung в России получила чистую прибыль впервые с 2021 года

Отмечается, что по итогам 2023 года компания получила доход 1,799 млрд рублей. Два года назад чистая прибыль составляла 6,559 млрд рублей. При этом в 2022 году российское подразделение Samsung зафиксировало чистый убыток в 2,954 млрд.

Выручка компании за прошлый год в РФ составила около 102,2 млрд рублей. В 2022 году она оценивалась в 88,9 млрд, в 2021-м — почти в 289 млрд.

Ранее стало известно, что на мощностях предприятия Samsung в Калуге запустят производство электроники компании VVP Group, пишет Ura.ru.

