Samsung в России получила чистую прибыль впервые с 2021 года

Подразделение южнокорейской компании Samsung в России в прошлом году впервые с 2021-го получило чистую прибыль, она составила почти 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность организации.

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Отмечается, что по итогам 2023 года компания получила доход 1,799 млрд рублей. Два года назад чистая прибыль составляла 6,559 млрд рублей. При этом в 2022 году российское подразделение Samsung зафиксировало чистый убыток в 2,954 млрд.

Выручка компании за прошлый год в РФ составила около 102,2 млрд рублей. В 2022 году она оценивалась в 88,9 млрд, в 2021-м — почти в 289 млрд.

Ранее стало известно, что на мощностях предприятия Samsung в Калуге запустят производство электроники компании VVP Group, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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