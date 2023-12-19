«Наши рванули!»: Западным брендам посулили трудное возвращение в российские ТЦ

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал бренды, сменившие магазины испанской группы Inditex, в числе разочарований года. Согласно опросу среди управляющих ТЦ, больше всего арендодателей расстроил Maag, который пришел на место Zara, но не отметился хорошими продажами. Также в список разочарований попала сеть «Вкусно - и точка» (бывший McDonald's). Шакиров, со своей стороны, перечислил успешные бренды.

«Очень сильно рванули российские бренды. Например, Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC) показала фантастические результаты. Они запустили новый более дорогой и современный бренд IDOL. Группа Gloria Jeans за прошлые выходные открыла сразу 10 магазинов в разных точках России. Наши ребята проанализировали ситуацию, воспользовались возможностью занять пустующие площадки и показывают достойный результат. Кроме российских активно себя показали турецкие бренды – LC Waikiki, Colin's, DeFacto и Koton. На сегодня в успешных торговых центрах почти не осталось свободных площадок. Это говорит о том, что свято место пусто не бывает», - пояснил Шакиров.

С заменой ушедших брендов новыми пока сложнее, но тенденции - многообещающие, продолжил эксперт.

«Да, с заменой иностранных брендов все не очень хорошо. Тот же Maag пока воспринимается скептически. Ушедшие бренды потеряли свои лучшие локации в торговых площадках и этим воспользовались наши компании, турецкие компании. Большой интерес сейчас у компаний с регистрацией в Объединенных Арабских Эмиратах. Тенденции под конец года сложились интересные и многообещающие», - отметил Шакиров.

Он также предположил, что крупным зарубежным компаниям в случае возвращения на российский рынок придется конкурировать с сильными отечественными игроками.

«Если мы обратимся к истории развития ритейла и торговых центров, изначально иностранные компании во многом были драйверами рынка. Естественно, им давали благоприятные условия для входа и развития. Сейчас они попадут обратно в абсолютно конкурентоспособную среду. Им надо будет ответить на два важных вопроса. Первый – чем они лучше наших брендов? Потому что наши дизайнеры даже в мире сейчас многие признаются лучшими. Недавно Гоша Рубчинский стал дизайнером Yeezy, это признание. Второй вопрос – каковы гарантии, что они опять не решат уйти из России, если мы подпишем договоры? На эту чашу весов все собственники торговых центров заставят положить очень весомую финансовую гарантию, чтобы потом, как в первый раз, под влиянием своих интересов они просто не бросили магазины, сотрудников и ушли из страны. Думаю, что возврат и заход будет непростым. Да, мы всем рады, но будем очень внимательно анализировать. Рынок недвижимости всегда достаточно консервативный и очень хорошо запоминает историю отношений», - подытожил глава Союза торговых центров.

Ранее дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН рассказала, что Российским дизайнерам сложно занять нишу масс-маркета, поскольку Китае и Индии рабочая сила и материалы дешевле, передает «Радиоточка НСН».

