Российский логистический подрядчик H&M потребовал у компании более 245 млн рублей

«Логистикаспецтранс» 21 августа обратилась в столичный Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с H&M 245,8 млн рублей. Заявление связано с несоблюдением заверения по устойчивому развитию бизнеса: компания доверилась обещаниям H&M и пошла на целевое приобретение 50 транспортных средств, а также организовала автотранспортную базу, необходимую по условиям тендера иностранной организации. В июле прошлого года H&M Group заявила об остановке бизнеса в РФ, несмотря на свои обязательства, и объемы грузоперевозок по договору существенно снизились.

Как отметил представитель истца, руководитель направления юридической компании a.t.Legal Олег Мамонт, «Логистикаспецтранс» продолжила нести расходы на транспорт, убытки находятся в прямой связи с действиями H&M. Юрист выразил надежду, что суд примет решение в пользу истца. При этом российская компания рассматривает вариант с мировым соглашением с H&M и выплатой справедливой компенсации. В противном случае в отношении активов ответчика могут быть применены обеспечительные меры. Отмечается, что H&M отказалась от урегулирования претензий в досудебном порядке.

