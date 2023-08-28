Российский логистический подрядчик H&M потребовал у компании более 245 млн рублей
ООО «Логистикаспецтранс», логистический подрядчик компании H&M, потребовало взыскать с организации убытки за несоблюдение заверения по устойчивому развитию — более 245 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на иск и представителя истца Олега Мамонта.
«Логистикаспецтранс» 21 августа обратилась в столичный Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с H&M 245,8 млн рублей. Заявление связано с несоблюдением заверения по устойчивому развитию бизнеса: компания доверилась обещаниям H&M и пошла на целевое приобретение 50 транспортных средств, а также организовала автотранспортную базу, необходимую по условиям тендера иностранной организации. В июле прошлого года H&M Group заявила об остановке бизнеса в РФ, несмотря на свои обязательства, и объемы грузоперевозок по договору существенно снизились.
Как отметил представитель истца, руководитель направления юридической компании a.t.Legal Олег Мамонт, «Логистикаспецтранс» продолжила нести расходы на транспорт, убытки находятся в прямой связи с действиями H&M. Юрист выразил надежду, что суд примет решение в пользу истца. При этом российская компания рассматривает вариант с мировым соглашением с H&M и выплатой справедливой компенсации. В противном случае в отношении активов ответчика могут быть применены обеспечительные меры. Отмечается, что H&M отказалась от урегулирования претензий в досудебном порядке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru