РБК: Правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что сверхбеспеченные граждане России обязаны платить налог на сверхприбыль до 30%. Согласно его расчётам, с такой ставкой доходы отечественного федерального бюджета можно будет нарастить на 2,3 триллиона рублей. Арефьев отверг довод, согласно которому, в России прогрессивный налог нельзя вводить из-за того, что его невозможно будет собрать из-за уклонения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

