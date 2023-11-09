РБК: Правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов
Правительство доработало проект налоговых поправок, чтобы закрыть лазейки по уклонению от уплаты налогов, пишет РБК со ссылкой на проект.
Так, большая часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования – повышаются штрафы и расширяется круг вовлеченных лиц.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что сверхбеспеченные граждане России обязаны платить налог на сверхприбыль до 30%. Согласно его расчётам, с такой ставкой доходы отечественного федерального бюджета можно будет нарастить на 2,3 триллиона рублей. Арефьев отверг довод, согласно которому, в России прогрессивный налог нельзя вводить из-за того, что его невозможно будет собрать из-за уклонения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru