Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса
22 ноября 202315:52
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил главе кабмина Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса, сообщает пресс-служба Кремля.
«Давайте на 2024-й продлим», — сказал глава государства.
Он указал, что данное решение не должно касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска.
Ранее в Министерстве экономического развития России заявили, что действующие в 2023 году ограничения на проверки бизнеса не предусматривают полного отказа от их проведения, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru