Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил главе кабмина Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава ФНС заявил, что ведомству стало проще начинать проверки по всей России

«Давайте на 2024-й продлим», — сказал глава государства.

Он указал, что данное решение не должно касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска.

Ранее в Министерстве экономического развития России заявили, что действующие в 2023 году ограничения на проверки бизнеса не предусматривают полного отказа от их проведения, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииПроверкиБизнесВладимир Путин

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