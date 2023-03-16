Путин пообещал поддержку бизнесу, нацеленному на стратегическое развитие

Власти будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стратегическое развитие. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что ответственный бизнес не прячет активы в офшоры, а также вкладывается в чувствительные сферы страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен. Он также отмечал, что государство должно расширить экономические свободы в ответ на введение Западом новых ограничений. По его словам, российская экономика и бизнес достойно отвечают на агрессию со стороны Запада, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:РоссияБизнесВладимир Путин
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