Путин пообещал поддержку бизнесу, нацеленному на стратегическое развитие

Он отметил, что ответственный бизнес не прячет активы в офшоры, а также вкладывается в чувствительные сферы страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен. Он также отмечал, что государство должно расширить экономические свободы в ответ на введение Западом новых ограничений. По его словам, российская экономика и бизнес достойно отвечают на агрессию со стороны Запада, сообщает НСН.

