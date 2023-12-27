Провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет
В России начал дорожать домашний интернет, сообщают «Известия».
Провайдеры увеличили стоимость тарифов в среднем на 5-15%. Это связано с необходимостью покупки нового оборудования, которое очень дорого стоит из-за введенных против России санкций. По словом экспертов, ввиду отсутствия других источников доходов повышение тарифов – единственный способ модернизировать и расширить интернет-сети.
При этом Минцифры и ФАС следят за ростом цен на услуги связи и интернета. В противном случае ведомства незамедлительно начнут проводить проверку.
Ранее стало известно, что с января 2024 года госоператор «Ростелеком» повысит стоимость домашнего интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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