Производитель кофе Jacobs выведет зарубежные бренды из России до конца года

«JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка», — говорится в документе.

Как отметили в компании, после начала конфликта на Украине JDE Peet's пытается обеспечить самостоятельное функционирование бизнеса в РФ «настолько, насколько это возможно». Из-за неопределенности на фоне перехода на локальные бренды в России производитель снизил целевой показатель прибыли. В результате ребрендинга JDE Peet's потеряла в первой половине года более 185 млн евро, пишет RT. Ожидается, что прибыль производителя во втором полугодии будет значительно ниже.

По словам гендиректора компании Фабьена Саймона, JDE Peet's не планирует полностью уходить из РФ, так как несет «этическую ответственность» перед сотрудниками по всему миру, пишет Ura.ru.

