Производитель кофе Jacobs прекратит продажи брендов Tassimo и Moccona в России
Производитель чая и кофе компания JDE Peet's (владелец бренда Jacobs) прекратит продажи в России продукции марок Tassimo и Moccona. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на главного исполнительного директора организации Фабьена Симона.
Отмечается, что к концу года JDE Peet's уберет из РФ бренд Jacobs, заменив его брендом Monarch. При этом в Россию не будут приходить инновации в продукции глобального бренда Jacobs.
«Компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona», — указывает газета.
Ранее JDE Peet's сообщила, что находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка. Все международные марки продукции в РФ планируют заменить местными, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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