Производитель кофе Jacobs прекратит продажи брендов Tassimo и Moccona в России

Производитель чая и кофе компания JDE Peet's (владелец бренда Jacobs) прекратит продажи в России продукции марок Tassimo и Moccona. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на главного исполнительного директора организации Фабьена Симона.

Производитель кофе Jacobs выведет зарубежные бренды из России до конца года

Отмечается, что к концу года JDE Peet's уберет из РФ бренд Jacobs, заменив его брендом Monarch. При этом в Россию не будут приходить инновации в продукции глобального бренда Jacobs.

«Компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona», — указывает газета.

Ранее JDE Peet's сообщила, что находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка. Все международные марки продукции в РФ планируют заменить местными, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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