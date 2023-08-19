Производитель кофе Jacobs прекратит продажи брендов Tassimo и Moccona в России

Отмечается, что к концу года JDE Peet's уберет из РФ бренд Jacobs, заменив его брендом Monarch. При этом в Россию не будут приходить инновации в продукции глобального бренда Jacobs.

«Компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona», — указывает газета.

Ранее JDE Peet's сообщила, что находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка. Все международные марки продукции в РФ планируют заменить местными, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

