Предпринимателям предложили бизнес по продаже мороженого в центре Москвы

Столичные предприниматели могут подать заявки на участие в городских аукционах на право продажи мороженого в девяти тележках с навесами в ЦАО до 12 мая. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Победители открытых аукционов смогут продавать мороженое на нестационарных торговых объектах в центре Москвы с мая по сентябрь. Тележки будут располагаться в специально отведенных местах на популярных туристических маршрутах, возле парков и вестибюлей метро. Площадь каждого объекта – 2,5 квадратных метра. Принять участие в торгах могут представители малого бизнеса. Договоры с предпринимателями подпишут на пять лет», – рассказал Иван Щербаков.

Больше всего лотов предлагается в Хамовниках: их можно будет установить у храма Христа Спасителя, возле Новодевичьего пруда и на Фрунзенской набережной. Еще два объекта выставлено в Тверском районе, на Театральной и Манежной площадях. По одной тележке можно будет установить на Якиманке, в районах Арбат, Красносельский и Басманный.

Аукционы на право ведения торговли пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг» 17 мая.