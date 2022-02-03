В России предложено сократить налоги для онлайн-кинотеатров

Бизнес предлагает снизить НДС на онлайн-сервисы. «Конкретные параметры являются предметом для обсуждения», отмечает РСПП.

Как ожидается, сокращении НДС на доступ к контенту онлайн-кинотеатров уменьшит налоговую нагрузку сервисов. Это позволит ускорить рост рынка, а выпадающие доходы бюджета компенсируются как за счет расширения налогооблагаемой базы, так и за счет налоговых поступлений от подрядчиков онлайн-кинотеатров.









Если данная инициатива будет реализована, то для россиян снизится стоимость на доступ к контенту или, цены на него не будут быстро расти.

Напомним, Роскомнадзор составит первый в России протокол в отношении онлайн-кинотеатра из-за неисполнения требований «об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации».