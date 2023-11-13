Праздничная викторина началась в рамках проекта «Открой#Моспром»

Проект «Открой#Моспром» в середине ноября проведет предновогоднюю виртуальную викторину, связанную с промышленностью столицы. Подать заявку можно до 17 ноября на сайте проекта, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, подобные онлайн-викторины являются одним из популярных направлений проекта «Открой#Моспром».

«В течение года мы организовали три такие игры, в которых приняли участие шесть тысяч человек. Заключительная, четвертая в этом году викторина пройдет с 13 по 17 ноября. В этот раз для участников подготовили 10 тематических вопросов о фабриках и заводах города», – отметил Владислав Овчинский.

Участникам викторины предложат участникам назвать основной химический элемент зубной пасты московского производителя косметики, название станции столичного метро, которое созвучно с товарами столичной компании. Также в перечне вопросов - название продукции московского производства, которой можно обернуть Луну, а также - наименование «московского» парфюма, который упоминают в поэмах и советских фильмах.

Генератор случайных чисел определит победителей среди тех, кто правильно ответит на семь и более вопросов. Список финалистов опубликуют 20 ноября на сайте «Открой#Моспром». Победителей наградят брендированными надувными санками и сладким подарками к новому году от столичных кондитеров.

