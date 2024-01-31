Polymetal продаст российские активы в марте 2024 года
Золотодобывающая компания Компания Polymetal, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей золота, намерена продать свои российские активы до конца марта 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Виталия Несиса.
Как сообщил топ-менеджер, после продажи российских активов компания вернется к обсуждению выплаты дивидендов инвесторам. Ранее, в августе 2023 года, Polymetal в попытке ухода от санкций исключила свои бумаги с Лондонской фондовой биржи. В ноябре 2023 года инвесторам предложили обмен заблокированных акций на бумаги, выпущенные в Казахстане.
По данным агентства, заявление о продаже российских активов привело к падению акций производителя на Московской бирже более чем на 4,5%.
Ранее продажу российских активов завершила Qiwi. Сумма сделки составила почти 23,8 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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