От коньков до велосипедов: предприниматели смогут открыть пункт проката в Перовском парке

Город выставил на торги права на открытие пункта проката инвентаря для занятий спортом и туризма в нестационарном торговом объекте (НТО) в районе Перово на востоке Москвы, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

По его словам, площадь павильона, где может расположиться пункт проката, составляет 49 кв м. Договор с победителем торгов заключат на пять лет. Заявки принимаются до 26 мая.

Отмечается, что предприниматель сам установит пункт проката из металлического каркаса с деревянной обшивкой и крышей. Владелец павильона будет иметь право оказывать дополнительные услуги, например, по заточке коньков, ремонту роликов и велосипедов.

Онлайн-аукцион состоится 31 мая на электронной торговой площадке «Росэлторг». Чтобы участвовать в торгах, необходимо зарегистрироваться на сайте и обзавестись квалифицированной электронной подписью. Узнать подробнее про объекты, выставленные на торги, можно на Инвестиционном портале Москвы. На сайте economy.mos.ru размещено еще больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы.

