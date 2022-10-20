Orion Pharma опровергла сообщения об уходе из России

Президент и гендиректор Orion Corporation Тимо Лаппалайнен заявил, что информация об уходе из России финской фармкомпании Orion Pharma является ложной, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, компания работает в обычном режиме и «рассматривает различные варианты продолжения коммерческих операций в России»

«На настоящий момент отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года. Информация, распространённая в российских СМИ, не соответствует действительности», — заключил он.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники заявили, что финская фармакологическая компания Orion Pharma приступила к ликвидации российского офиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:БизнесРоссияФармацевтикаЛекарства
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