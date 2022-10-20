Orion Pharma опровергла сообщения об уходе из России

По его словам, компания работает в обычном режиме и «рассматривает различные варианты продолжения коммерческих операций в России»



«На настоящий момент отсутствуют планы по ликвидации российского общества к концу года. Информация, распространённая в российских СМИ, не соответствует действительности», — заключил он.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники заявили, что финская фармакологическая компания Orion Pharma приступила к ликвидации российского офиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

